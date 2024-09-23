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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,3 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1969
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1969 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2445 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5800 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
1355 $
Цена в валюте аукциона 5800 PLN
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 10 злотых 1969 "30 лет Польской Народной Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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