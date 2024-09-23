Пробные 10 злотых 1969 года MW "30 лет Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1969 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2535 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1150 PLN. Торги состоялись 16 марта 2024.

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