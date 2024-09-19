Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1969 года MW "30 лет Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1969
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1969 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2887 проданному на аукционе Stary Sklep за 1400 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wu-eL (1)
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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