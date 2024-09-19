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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1969 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1969 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1969 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5,428,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1969
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1969 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 632 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1650 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Где продать?

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