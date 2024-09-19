10 злотых 1969 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1969 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 632 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1650 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность UNC (80) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS68 (4) MS67 (31) MS66 (22) MS65 (8) MS64 (4) Сервис NGC (67) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

Coinhouse (1)

COINSNET (7)

MARCINIAK (7)

Niemczyk (10)

Numimarket (3)

Numis Poland (2)

Numisbalt (1)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (1)

Stary Sklep (3)

WCN (3)

WDA - MiM (12)

Wójcicki (29)