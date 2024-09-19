Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1969 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,5 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 5,428,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1969
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1969 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 632 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1650 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS68 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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