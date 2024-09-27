10 злотых 1968 года MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1968 года "25 лет Народного Войска Польского" со знаком MW JMN. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8370 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

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