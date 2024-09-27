Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1968 года MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1968 года MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1968 года MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1968
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1968 года "25 лет Народного Войска Польского" со знаком MW JMN. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8370 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (4)
  • COINSNET (4)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (3)
  • Numis Poland (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (6)
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1968 "25 лет Народного Войска Польского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1968 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск