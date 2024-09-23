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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1968 года

для обращения

Аверс
Реверс
10 злотых 1968 MW JG Николай Коперник
Средняя цена 55 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1 злотый 1968 MW
Средняя цена 440 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
50 грошей 1968 MW
Средняя цена 100 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
20 грошей 1968 MW
Средняя цена 40 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
10 грошей 1968 MW
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
5 грошей 1968 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 21

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
10 злотых 1968 MW JMN 25 лет Народного Войска Польского
Средняя цена 35 $
Продажи
0 35

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1968 MW JG Пробные Николай Коперник Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1968 MW JMN Пробные 25 лет Народного Войска Польского Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
10 злотых 1968 MW JMN Пробные 25 лет Народного Войска Польского Медно-никель
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 4
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