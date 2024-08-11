20 грошей 1968 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1908 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 315 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

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