Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1968 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1968 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1968 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 29,191,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1968
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1908 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 315 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (2)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (5)
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 20 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 грошей 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1968 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 20 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск