Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1968 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 29,191,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1968
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1908 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 315 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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