Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1968 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,61 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 10,196,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1968
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 410 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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