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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1968 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1968 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 грошей 1968 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,61 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 10,196,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1968
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 410 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1968 MW на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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