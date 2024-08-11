5 грошей 1968 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 410 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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