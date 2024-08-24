10 злотых 1968 года MW JG "Николай Коперник" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1968 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе WDA - MiM за 1300 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.

Сохранность UNC (39) VF (1) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (9) MS65 (11) MS64 (3) Сервис NGC (21) PCGS (4) GIBON (1)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (2)

COINSNET (6)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (4)

Numimarket (3)

Stare Monety (2)

Stary Sklep (1)

WCN (3)

WDA - MiM (6)

Wójcicki (11)