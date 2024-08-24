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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1968 года MW JG "Николай Коперник" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1968 года MW JG "Николай Коперник" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1968 года MW JG "Николай Коперник" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,50 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 9,389,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1968
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1968 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе WDA - MiM за 1300 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS65 GIBON
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1968 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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