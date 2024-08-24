Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1968 года MW JG "Николай Коперник" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,50 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 9,389,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1968
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1968 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе WDA - MiM за 1300 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS65 GIBON
Цена
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Где продать?
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