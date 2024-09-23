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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1968 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1968 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1968 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 62,204,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1968
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 825 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10 грошей 1968 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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