10 грошей 1968 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 825 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

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