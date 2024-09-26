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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1968 года MW JMN "25 лет Народного Войска Польского". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1968 года MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1968 года MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 9,9 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1968
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1968 года "25 лет Народного Войска Польского" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1340 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 835 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 560 PLN
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Heritage - June 2, 2022
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

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