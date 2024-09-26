Пробные 10 злотых 1968 года MW JMN "25 лет Народного Войска Польского". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 9,9 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1968
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1968 года "25 лет Народного Войска Польского" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1340 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 835 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2019.
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