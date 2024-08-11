Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1968 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,065,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1968
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2026 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3300 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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