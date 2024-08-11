Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1968 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1968 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1968 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,065,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1968
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2026 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3300 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (17)
  • Niemczyk (11)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (15)
  • Numis Poland (4)
  • Russiancoin (1)
  • Stare Monety (7)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (10)
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1968 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 50 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск