50 грошей 1968 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2026 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3300 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

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