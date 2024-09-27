Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1968 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 1,176,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1968
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5229 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5600 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS65 PCG
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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