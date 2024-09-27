Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1968 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1968 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1968 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 1,176,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1968
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5229 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5600 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (4)
  • COINSNET (1)
  • Karbownik (1)
  • MARCINIAK (24)
  • Niemczyk (18)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (11)
  • Numis Poland (3)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (4)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (3)
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
371 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS65 PCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 1 злотый 1968 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1968 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 1 злотый Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск