1 злотый 1968 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1968 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5229 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5600 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

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