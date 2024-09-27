Пробные 10 злотых 1968 года MW JMN "25 лет Народного Войска Польского". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1968 года "25 лет Народного Войска Польского" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1034 проданному на аукционе Stary Sklep за 13000 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность UNC (4)