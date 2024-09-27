Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1968 года MW JMN "25 лет Народного Войска Польского". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,5 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1968
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1968 года "25 лет Народного Войска Польского" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1034 проданному на аукционе Stary Sklep за 13000 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- MARCINIAK (2)
- Stary Sklep (1)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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