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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1968 года MW JMN "25 лет Народного Войска Польского". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1968 года MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1968 года MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1968
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1968 года "25 лет Народного Войска Польского" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1034 проданному на аукционе Stary Sklep за 13000 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Stary Sklep (1)
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
841 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 10 злотых 1968 MW JMN "25 лет Народного Войска Польского" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1968 "25 лет Народного Войска Польского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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