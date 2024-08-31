10 злотых 1971 года MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1971 года "50 лет III Силезскому восстанию" со знаком MW WK. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность UNC (16) Сохранность (слабы) MS67 (6) MS66 (4) MS65 (2) PL (1) Сервис NGC (9) PCGS (3)