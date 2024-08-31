Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1971 года MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1971 года "50 лет III Силезскому восстанию" со знаком MW WK. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (4)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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