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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1971 года MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1971 года MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1971 года MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1971
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1971 года "50 лет III Силезскому восстанию" со знаком MW WK. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 злотых 1971 MW WK "50 лет III Силезскому восстанию" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1971 "50 лет III Силезскому восстанию" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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