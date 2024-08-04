Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1967 года MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1967 года "Генерал Кароль Сверчевский" со знаком MW WK. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2930 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1250 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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