Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1967 года MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1967 года MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1967 года MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1967
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1967 года "Генерал Кароль Сверчевский" со знаком MW WK. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2930 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1250 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (3)
  • Katz (1)
  • Niemczyk (6)
  • Numimarket (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (2)
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 10 злотых 1967 MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1967 "Генерал Кароль Сверчевский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1967 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск