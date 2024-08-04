10 злотых 1967 года MW WK "Генерал Кароль Сверчевский" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1967 года "Генерал Кароль Сверчевский" со знаком MW WK. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2930 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1250 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

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