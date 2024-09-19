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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1970 года MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1970 года MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1970 года MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1970
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1970 года "Мы были - Мы есть - Мы будем" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3685 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1350 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1970 "Мы были - Мы есть - Мы будем" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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