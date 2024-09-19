10 злотых 1970 года MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1970 года "Мы были - Мы есть - Мы будем" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3685 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1350 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

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