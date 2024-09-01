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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1970 года

для обращения

Аверс
Реверс
10 злотых 1970 MW 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Средняя цена 35 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
2 злотых 1970 MW Колосья и фрукты
Средняя цена 50 $
Продажи
0 315
Аверс
Реверс
1 злотый 1970 MW
Средняя цена 60 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
50 грошей 1970 MW
Средняя цена 70 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
20 грошей 1970 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
10 грошей 1970 MW
Средняя цена 45 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
5 грошей 1970 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 18

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
10 злотых 1970 MW Мы были - Мы есть - Мы будем
Средняя цена 55 $
Продажи
0 27

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1970 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Серебро
Средняя цена 560 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1970 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Медно-никель
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 1970 MW JG Пробные Николай Коперник Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1970 MW Пробные Мы были - Мы есть - Мы будем Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
10 злотых 1970 MW Пробные Мы были - Мы есть - Мы будем Медно-никель. Гурт рубчатый
Средняя цена 820 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1970 MW Пробные Мы были - Мы есть - Мы будем Медно-никель. Гурт гладкий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1970 MW Пробные Мы были - Мы есть - Мы будем Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1970 MW Пробные Мы были - Мы есть - Мы будем Никель
Средняя цена 140 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
10 злотых 1970 MW Пробные Мы были - Мы есть - Мы будем Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
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