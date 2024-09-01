Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1970 года
для обращения
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты
10 злотых 1970 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Серебро
Средняя цена 560 $
Продажи
0 1
10 злотых 1970 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Медно-никель
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 3
10 злотых 1970 MW Пробные Мы были - Мы есть - Мы будем Медно-никель. Гурт рубчатый
Средняя цена 820 $
Продажи
0 1
10 злотых 1970 MW Пробные Мы были - Мы есть - Мы будем Медно-никель. Гурт гладкий
Средняя цена —
Продажи
0 0
Категория
Год
Поиск