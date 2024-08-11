Пробные 10 злотых 1970 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1970 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2452 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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