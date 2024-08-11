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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1970 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10,3 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 300

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1970
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1970 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2452 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1970 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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