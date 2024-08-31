10 злотых 1970 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1970 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 506 проданному на аукционе WDA - MiM за 825 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

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