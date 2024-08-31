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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1970 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1970 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1970 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 13,783,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1970
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1970 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 506 проданному на аукционе WDA - MiM за 825 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

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