2 злотых 1970 года MW "Колосья и фрукты" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1970 года "Колосья и фрукты" со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2803 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 24000 PLN. Торги состоялись 13 января 2024.

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