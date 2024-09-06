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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1970 года MW "Колосья и фрукты" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1970 года MW "Колосья и фрукты" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1970 года MW "Колосья и фрукты" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,013,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1970
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (315)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1970 года "Колосья и фрукты" со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2803 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 24000 PLN. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1970 MW "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1970 "Колосья и фрукты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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