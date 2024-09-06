Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1970 года MW "Колосья и фрукты" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,013,999
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1970
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (315)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1970 года "Колосья и фрукты" со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2803 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 24000 PLN. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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