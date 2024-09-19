Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1970 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,61 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 20,095,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1970
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1970 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1903 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 460 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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