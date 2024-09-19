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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1970 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1970 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 грошей 1970 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,61 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20,095,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1970
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1970 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1903 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 460 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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