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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1970 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1970 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1970 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,33 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1970
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1970 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3249 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 16500 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
3306 $
Цена в валюте аукциона 16500 PLN
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
1635 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 злотых 1970 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 10 злотых 1970 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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