Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1970 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,33 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1970
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1970 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3249 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 16500 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
3306 $
Цена в валюте аукциона 16500 PLN
Где продать?
Для продажи 10 злотых 1970 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск