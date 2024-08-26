Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1970 года MW "Мы были - Мы есть - Мы будем". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10,5 - 10,7 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 300
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1970
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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