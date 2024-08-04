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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1970 года MW "Мы были - Мы есть - Мы будем". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1970 года MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1970 года MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,0 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1970
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1970 года "Мы были - Мы есть - Мы будем" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2889 проданному на аукционе Stary Sklep за 850 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 535 PLN
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 10 злотых 1970 MW "Мы были - Мы есть - Мы будем" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1970 "Мы были - Мы есть - Мы будем" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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