Пробные 10 злотых 1970 года MW "Мы были - Мы есть - Мы будем". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1970 года "Мы были - Мы есть - Мы будем" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2889 проданному на аукционе Stary Sklep за 850 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность UNC (22) AU (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (1) Сервис NGC (3)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

GGN (1)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (9)

Numimarket (3)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)

Stary Sklep (2)

Teutoburger (1)

WCN (2)

Wójcicki (1)

Wu-eL (1)