Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1970 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1970 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1970 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 3,273,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1970
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1970 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 834 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (6)
  • Numimarket (9)
  • Stare Monety (1)
  • WDA - MiM (15)
  • Wójcicki (10)
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 50 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1970 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 50 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск