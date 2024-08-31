Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1970 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 3,273,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1970
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1970 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 834 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- MARCINIAK (5)
- Niemczyk (6)
- Numimarket (9)
- Stare Monety (1)
- WDA - MiM (15)
- Wójcicki (10)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 50 грошей 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск