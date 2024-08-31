50 грошей 1970 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1970 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 834 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

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