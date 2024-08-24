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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1970 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1970 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1970 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20,028,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1970
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1970 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2880 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (7)
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 20 грошей 1970 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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