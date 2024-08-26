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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1970 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1970 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1970 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 6,016,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1970
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1970 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 826 проданному на аукционе WDA - MiM за 800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (9)
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1 злотый 1970 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS69 PCG
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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