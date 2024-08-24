Пробные 10 злотых 1970 года MW "Мы были - Мы есть - Мы будем". Медно-никель. Гурт рубчатый (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1970 года "Мы были - Мы есть - Мы будем" со знаком MW. Медно-никель. Гурт рубчатый. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1446 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность UNC (1)