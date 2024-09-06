Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1970 года MW "Мы были - Мы есть - Мы будем". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1970
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1970 года "Мы были - Мы есть - Мы будем" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1290 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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