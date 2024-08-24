10 злотых 1972 года MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1972 года "50 лет порту в Гдыне" со знаком MW WK. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1773 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 875 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

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