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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1972 года MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1972 года MW WK "50 лет порту в Гдыне" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1972 года MW WK "50 лет порту в Гдыне" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1972 года "50 лет порту в Гдыне" со знаком MW WK. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1773 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 875 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS68 NGC
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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