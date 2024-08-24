Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1972 года MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1972 года "50 лет порту в Гдыне" со знаком MW WK. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1773 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 875 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS68 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 1972 "50 лет порту в Гдыне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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