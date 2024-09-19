Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1967 года MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1967 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW JMN. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2326 проданному на аукционе Stary Sklep за 1625 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?
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