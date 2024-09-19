10 злотых 1967 года MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1967 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW JMN. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2326 проданному на аукционе Stary Sklep за 1625 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность UNC (30) Сохранность (слабы) MS68 (3) MS67 (7) MS66 (13) MS65 (5) Сервис NGC (24) PCGS (4)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (5)

COINSNET (3)

Niemczyk (5)

Numimarket (3)

Stary Sklep (4)

WDA - MiM (4)

Wójcicki (6)