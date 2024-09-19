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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1967 года MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1967 года MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1967 года MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1967
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1967 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW JMN. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2326 проданному на аукционе Stary Sklep за 1625 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Cieszyńskie CN (5)
  • COINSNET (3)
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  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (6)
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1967 "Мария Склодовская-Кюри" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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