10 злотых 1971 года MW JJ "Всемирный день продовольствия" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1971 года "Всемирный день продовольствия" со знаком MW JJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 889 проданному на аукционе WDA - MiM за 850 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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