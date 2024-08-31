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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1971 года MW JJ "Всемирный день продовольствия" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1971 года MW JJ "Всемирный день продовольствия" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1971 года MW JJ "Всемирный день продовольствия" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1971
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1971 года "Всемирный день продовольствия" со знаком MW JJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 889 проданному на аукционе WDA - MiM за 850 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "Всемирный день продовольствия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?

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