Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1971 года MW JJ "Всемирный день продовольствия" (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1971 года "Всемирный день продовольствия" со знаком MW JJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 889 проданному на аукционе WDA - MiM за 850 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 1971 "Всемирный день продовольствия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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