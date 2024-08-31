Пробные 10 злотых 1965 года MW WK "Ника". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Ника" со знаком MW WK. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1980 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5600 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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