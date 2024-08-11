Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1965 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,61 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5,050,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1965
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1965 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2857 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1650 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (7)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Stare Monety (1)
- WDA - MiM (7)
- Wójcicki (8)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 5 грошей 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск