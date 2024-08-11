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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1965 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1965 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 грошей 1965 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,61 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,050,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1965
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1965 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2857 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1650 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 5 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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