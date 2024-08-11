Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1965 года MW "Русалка". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,9 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 30,120
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1965
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Русалка" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Дата 11 февраля 2024
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