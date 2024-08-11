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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1965 года MW "Русалка". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1965 года MW "Русалка" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1965 года MW "Русалка" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 30,120

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1965
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Русалка" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1965 "Русалка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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