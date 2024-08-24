Пробные 10 злотых 1965 года MW "Колонна Сигизмунда". 31 мм. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 31 мм. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2503 проданному на аукционе Stary Sklep за 1450 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность UNC (33) AU (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (3) MS64 (2) Сервис NGC (8)

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