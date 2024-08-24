Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1965 года MW "Колонна Сигизмунда". 31 мм. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: 31 мм. Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1965
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 31 мм. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2503 проданному на аукционе Stary Sklep за 1450 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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