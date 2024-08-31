Пробные 10 злотых 1965 года MW "Русалка". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Русалка" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392393 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 920 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

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