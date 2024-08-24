Пробные 10 злотых 1965 года MW JG "Николай Коперник". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1978 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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