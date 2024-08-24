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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1965 года MW JG "Николай Коперник". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1965 года MW JG "Николай Коперник" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1965 года MW JG "Николай Коперник" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1965
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1978 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
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  • WCN (3)
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU
Цена
2204 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
1958 $
Цена в валюте аукциона 6200 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1965 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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