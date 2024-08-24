Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1965 года MW JG "Николай Коперник". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1965
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1978 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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