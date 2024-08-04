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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1965 года MW JG "Николай Коперник" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1965 года MW JG "Николай Коперник" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1965 года MW JG "Николай Коперник" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 3,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1965
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1965 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1797 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1150 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Heritage - July 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 PCG
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1965 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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