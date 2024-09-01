Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1965 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 15,015,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1965
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1965 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4379 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bereska (4)
- Cieszyńskie CN (2)
- COINSNET (5)
- Heritage (1)
- Karbownik (2)
- MARCINIAK (18)
- Niemczyk (13)
- Numimarket (20)
- Numis Poland (2)
- Rzeszowski DA (4)
- Stare Monety (13)
- Stary Sklep (3)
- WCN (5)
- WDA - MiM (10)
- Wójcicki (8)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 1 злотый 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск