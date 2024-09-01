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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1965 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1965 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1965 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 15,015,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1965
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1965 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4379 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 злотый 1965 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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