Пробные 10 злотых 1965 года MW "Колонна Сигизмунда". 31 мм. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 31 мм. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2955 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7000 PLN. Торги состоялись 8 января 2022.

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