Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1965 года MW "Колонна Сигизмунда". 31 мм. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: 31 мм. Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,9 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1965
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 31 мм. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2955 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7000 PLN. Торги состоялись 8 января 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
- Rzeszowski DA (2)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 5750 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
1753 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
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