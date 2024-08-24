Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1965 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 50,521,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1965
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1965 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2864 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 420 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?
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