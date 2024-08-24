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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1965 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1965 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1965 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 50,521,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1965
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1965 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2864 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 420 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 10 грошей 1965 MW на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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