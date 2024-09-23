Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1965 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1965 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1965 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 22,090,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1965
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1965 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 700 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (7)
  • Numimarket (9)
  • Numisbalt (1)
  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (8)
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS69 PCG
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 грошей 1965 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1965 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 50 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск