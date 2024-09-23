50 грошей 1965 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1965 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 700 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

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