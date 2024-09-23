Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1965 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 22,090,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1965
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1965 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 700 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 грошей 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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