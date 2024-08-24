Пробные 10 злотых 1965 года MW WK "Ника". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Ника" со знаком MW WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2438 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность UNC (26) AU (1) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (4) MS63 (1) Сервис NGC (8)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

MARCINIAK (4)

Niemczyk (10)

Numimarket (4)

Stary Sklep (4)

Teutoburger (1)

WCN (2)

Wójcicki (1)