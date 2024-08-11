Пробные 10 злотых 1971 года MW JJ "50 лет III Силезскому восстанию". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1971 года "50 лет III Силезскому восстанию" со знаком MW JJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 858 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2100 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность UNC (29) AU (1) Сохранность (слабы) MS69 (1) MS68 (2) MS67 (8) MS64 (1) SP65 (2) Сервис NGC (12) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

MARCINIAK (3)

Niemczyk (12)

Numimarket (3)

Stary Sklep (8)

Teutoburger (1)

WCN (1)

Wójcicki (1)

Wu-eL (1)