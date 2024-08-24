Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1989 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1989 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1989 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 4,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1989 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (2)
  • MARCINIAK (8)
  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (4)
  • Numis Poland (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (21)
  • WDA - MiM (3)
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 1450 PLN
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1072 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1989 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск