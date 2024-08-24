Пробные 10 злотых 1989 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1989 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность UNC (43) AU (2) XF (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (6) MS62 (2) Сервис NGC (9)

Продавец Все фирмы

GGN (2)

MARCINIAK (8)

Niemczyk (8)

Numimarket (4)

Numis Poland (1)

Rzeszowski DA (1)

Stary Sklep (1)

WCN (21)

WDA - MiM (3)