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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1967 года MW JMN "Мария Склодовская-Кюри". Медно-никель. Гурт рубчатый (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель. Гурт рубчатый

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1967 года MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" Медно-никель Гурт рубчатый - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1967 года MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" Медно-никель Гурт рубчатый - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,7 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 16

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1967
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW JMN. Медно-никель. Гурт рубчатый. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1024 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9250 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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  • Niemczyk (2)
  • WCN (1)
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
2308 $
Цена в валюте аукциона 9250 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW JMN "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1967 "Мария Склодовская-Кюри" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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