Пробные 10 злотых 1967 года MW JMN "Мария Склодовская-Кюри". Медно-никель. Гурт рубчатый (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель. Гурт рубчатый
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,7 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 16
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1967
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW JMN. Медно-никель. Гурт рубчатый. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1024 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9250 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
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