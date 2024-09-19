Пробные 10 злотых 1972 года MW WK "50 лет порту в Гдыне". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1972 года "50 лет порту в Гдыне" со знаком MW WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе WDA - MiM за 3200 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

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