Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1972 года MW WK "50 лет порту в Гдыне". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1972 года "50 лет порту в Гдыне" со знаком MW WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе WDA - MiM за 3200 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS69 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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