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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1972 года MW WK "50 лет порту в Гдыне". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1972 года MW WK "50 лет порту в Гдыне" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1972 года MW WK "50 лет порту в Гдыне" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1972 года "50 лет порту в Гдыне" со знаком MW WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе WDA - MiM за 3200 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10 злотых 1972 MW WK "50 лет порту в Гдыне" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Для продажи 10 злотых 1972 "50 лет порту в Гдыне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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