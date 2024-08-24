Пробные 10 злотых 1982 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1982 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 686 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4500 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность UNC (9) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (2) Сервис NGC (2)