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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1982 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1982 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1982 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1982 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 686 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4500 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
656 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
793 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша 10 злотых 1982 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1982 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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